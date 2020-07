Mais uma vez a área localizada no Jardim América, em Andradas, foi tomada pelo fogo. De acordo com informações apuradas pela equipe da ANTV a situação esta bem complicada no local na tarde deste sábado. O tempo seco facilita a propagação do incêndio e a fumaça pode ser vista pelos moradores dos bairros vizinhos. O caminhão pipa da Prefeitura está no local realizando os trabalhos de combate as chamas.

Outras informações no Telejornal Integração.

#plantãoANTV #OsOlhosdeAndradas