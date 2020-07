Espirito Santo do Pinhal reforça ações de prevenção e combate ao coronavírus

Entre as cidades da região Espírito Santo do Pinhal é uma das que bem registrando maior numero de casos da Covid 19. Desde o inicio da pandemia até agora já houve a confirmação de mais de 160 pacientes positivos. Apesar disto o número de curados também ultrapassa os cem. De acordo com a secretaria de saúde do município paulista diversas ações estão sendo realizadas para combater a Covid 19.