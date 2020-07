Andradas tem 85 casos da Covid 19

Mesmo com o aumento do numero de pacientes recuperados, a Covid- 19 vem avançando e cabe a cada um de nós tomar os cuidados necessários para mudar esta realidade. Nesta terça-feira o Sul de Minas registrou 16 novas mortes, novo recorde de registros em apenas um dia. Poços de Caldas é terceira cidade com maior número de casos na região.Minas Gerais tem 116 mil 645 casos confirmados de coronavírus, sendo 2 mil 551 mortes. De acordo com a secretaria estadual de saúde 86 mil 794 pessoas estão recuperadas da doença. Vamos ver agora o balanço de Andradas com relação ao coronavirus divulgado pela prefeitura