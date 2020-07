Veículo de luxo adulterado é apreendido pela PRF em Caldas

Veículo de 2018 com restrição judicial de circulação adulterado com características de veículo 2017

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um utilitário de luxo na madrugada de hoje (29/07) em Caldas (MG). O veículo, do ano de 2018, possui restrição judicial de circulação e apresentava características do modelo de 2017.

O automóvel foi fiscalizado no km 26 da BR 459, quando os policiais visualizaram o veículo de luxo, em meio a caminhões estacionados em um posto de combustível. O proprietário do veículo, um homem de 54 anos, dormia dentro dele.

Após conferência dos elementos de identificação, os PRFs constataram que o utilitário TOYOTA SW4 é do ano de 2018, com restrição judicial de circulação, mas fora fraudado em um veículo do ano de 2017, proveniente de leilão e que teria os caracteres de identificação remarcados.

Diante do fato, o veículo a ser periciado e o proprietário foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas/MG.

Informações : Polícia Rodoviária Federal