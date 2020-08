Rainha da 54º Festa do Vinho fala sobre a oportunidade de vivenciar mais um ano no reinado

A pandemia do coronavírus fez com que a rotina de grande parte do mundo mudasse repentinamente. As atividades que geram a presença de grande público estão suspensas desde março e ainda sem data definida para o retorno. Neste período, mas especificamente em julho aconteceria a Festa do Vinho, maior evento de Andradas conhecido pelas suas histórias e tradições. E também o concurso que elege a garota mais bonita da cidade para recepcionar os turistas. Como em 2020 será impossível acontecer a eleição, a corte da última edição permanece por dois anos. A rainha Lesda Monique Prestes conversou com a equipe da ANTV e falou da oportunidade de permanecer dois anos no reinado. A entrevista foi feita no estádio municipal – em ambiente aberto – seguindo as recomendações do distanciamento.