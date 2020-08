Alunos da escola municipal de Santo Antônio do Jardim participam do projeto horta em casa

Alunos da escola municipal de Santo Antônio do Jardim participam do projeto horta em casa

Enquanto as aulas no sistema presencial estão suspensas, os professores da rede municipal de Santo Antônio do Jardim tiveram a iniciativa de estimular os alunos a aulas práticas em casa. As crianças receberam mudas de hortaliças e estudam sobre a preservação do meio ambiente