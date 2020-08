Andradas tem mais 4 casos confirmados da Covid 19

Começamos mais uma edição com as atualizações dos casos de coronavirus. Minas Gerais tem 160 mil 485 confirmações. Sendo 3 mil 783 mortes por covid-19. Segundo a secretaria estadual de saúde 128 mil 957 pessoas estão recuperadas da doença. Nas cidades mineiras da região Poços de Caldas é a mais preocupante, com 529 casos, 17 óbitos e 360 curados. Vamos ver agora os números da Covid-19 em Andradas atualizados pelo setor de vigilância em saúde