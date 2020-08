Espetinhos Belloto preparou inúmeras novidades no seu cardápio

É sempre bom experimentar um prato diferente. E neste período de pandemia a equipe do Espetinhos Belloto aproveita para desenvolver novas receitas e agradar ainda mais o paladar dos clientes. Para as pessoas que gostam de alimentação saudável tem novidades. E para os apaixonados por carne foi lançada a costela no bafo