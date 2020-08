Barreiras sanitárias serão flexibilizadas a partir do mês de setembro

Não há dúvidas do quanto temos que prezar por nossa saúde, mas infelizmente também precisamos nos manter economicamente. O turista que vem até Andradas esta com tanto medo como nós.Dificilmente ele vai sair da cidade dele para se colocar em risco.Enquanto tudo isso não passar cabe a cada um de nós ter a responsabilidade de se proteger e proteger o próximo. Os estabelecimentos da Avenida Ricarti Teixeira fizeram seus planos de contingenciamento, se adequaram as normas com a disponibilização de álcool. uso de máscaras e esperam que a situação melhore daqui para frente.Esta notícia de a flexibilização das barreiras pode aquecer novamente setor e quem sabe estimular os visitantes se interessarem por Andradas.