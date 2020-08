Cantor Edu Falaschi faz o lançamento do novo DVD

Você já imaginou um som do heavy metal misturado com os instrumentos de uma orquestra? Parece loucura mas aconteceu! O cantor, compositor e produtor musical Edu Falaschi fez o lançamento deste trabalho e esta sendo sucesso em todas as plataformas.