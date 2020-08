Recuperação econômica para comerciantes que trabalham com turismo esta sendo lenta

Recuperação econômica para comerciantes que trabalham com turismo esta sendo lenta

A pandemia afetou praticamente todos os segmentos da economia, mas a recuperação para aqueles que trabalham com turismo esta sendo lenta. Em Andradas os comerciantes que estavam acostumados com boas vendas de produtos típicos como queijos, vinhos e doces ainda sofrem com os prejuízos.