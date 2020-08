TV Atende – Gaetano Brancati Luigi – Marco da Paz

Você já ouviu falar do monumento Marco da Paz ? Essa obra foi criada para inspirar na humanidade a refletir sobre importância da busca por um mundo melhor. Seu idealizador foi Gaetano Brancati Luigi, nascido na Itália na segunda guerra mundial. Em visita a Andradas falou sobre as possibilidades da instalação do marco da paz no município e trouxe uma mensagem bem especial a todos.