25 de agosto é o dia do feirante

Você sabia que em 25 de agosto é comemorado o dia do feirante? O profissional que trabalha com produtos da agricultura, tem papel essencial junto a comunidade, ele leva os alimentos fresquinhos até as nossas mesas. Nesta matéria nós vamos conhecer um pouco sobre os prazeres e os desafios desta profissão.