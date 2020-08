Profissionais da APAE, alunos e familiares participam da semana nacional da pessoa com deficiência

A Apae de Andradas está celebrando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência que em 2020 tem como objetivo propor uma reflexão sobre o papel da pessoa em situação de deficiência na sociedade e como ela pode alcançar seus objetivos. O tema é “Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social”. Devido ao período de pandemia as ações estão sendo realizadas de modo on-line, com a publicação de vídeos com profissionais, alunos e ex-alunos nas redes sociais.