Cafeicultores têm a oportunidade de valorizar seu produto com a participação em concursos de café

Os cafeicultores têm a oportunidade de valorizar seu produto com a participação em concursos de café.Na semana passada mostramos aqui no TJI os investimentos do produtor Fábio Menegon, que ficou em primeiro lugar na etapa municipal e em terceiro na etapa estadual. E você produtor pode ser o próximo vencedor.