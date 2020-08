Igreja Católica faz avaliação positiva da presença dos fieis com o retorno das missas

O retorno gradativo das missas com a presença dos fieis completou mais de vinte dias. As pessoas entenderam a importância de seguir as orientações preventivas e estão tendo a oportunidade de fazer suas orações nas Igrejas.