Família é forte aliada na estimulação das crianças da APAE em período de pandemia

A Apae de Andradas esta comemorando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Assim como as aulas, as atividades também são realizadas de modo online devido a chegada do coronavírus. Os profissionais, pais, e alunos participam de vídeos e falam um pouco sobre a rotina vivenciada na escola, além da realização de ações voltadas ao protagonismo. Nesse momento, se a parceria APAE e família já era importante, imagina agora?