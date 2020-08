Ladrões roubam caminhão de empresa de concreto

Um assalto foi registrado em uma empresa de concreto de Andradas. De acordo com informações do boletim de ocorrências a vítima informou que dois indivíduos invadiram o local, um deles armado possivelmente um revolver de cano longo. Os bandidos levaram um caminhão (cavalo), computadores, impressora e pneus. As câmeras do estabelecimento foram desativadas. O Tenente Antonio Guilherme Viotti falou sobre este caso.