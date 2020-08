Nutricionista de Andradas faz o lançamento do livro Receitas que Abraçam

Ideias criativas podem fazer a diferença.Uma nutricionista de Andradas decidiu lançar um livro que remetem os leitores ao passado, a família reunida, ao prato feito com carinho pelos avós. O repórter João Rafael conversou com a Renata Franco – autora do e-book “Receitas que Abraçam”