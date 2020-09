Órgãos de segurança desenvolvem campanha relacionada ao movimento agosto Lilás

Os representantes dos órgãos de segurança realizaram uma ação diferenciada para conscientizar a comunidade sobre o “Agosto Lilás”. A campanha nasceu com o objetivo de alertar a população sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as denúncias de agressão, que podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e até patrimoniais.