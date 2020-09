Dois testes tem resultado positivo para Covid 19 no asilo

No inicio do mês de agosto, 32 colaboradores e 58 idosos do Asilo São Vicente de Paulo fizeram os testes de diagnóstico de Covid-19 de forma gratuita. Esta foi uma iniciativa do Rotary Club que desenvolve o projeto Corona Zero, com apoio do setor de Vigilância em Saúde. Os resultados dos exames foram divulgados.

De acordo com a coordenadora da instituição Lara Ansani Serapião o asilo teve duas pessoas positivas para coronavírus. Uma delas é uma funcionária que já estava afastada devido a confirmação por teste rápido e havia retornado ao trabalho após se recuperar, mas segundo informado pelo médico o resultado deu positivo novamente devido ao fragmento do vírus. O outro paciente é um morador de 81 anos que JÁ está recuperado e saiu do isolamento nesta semana.