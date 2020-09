Policia Civil prende homens acusados de maus tratos contra um porco no Sul de Minas

Maus tratos de animais é crime! E a policia civil de Minas Gerais prendeu dois homens nesta semana em uma fazenda localizada em São João Batista do Glória, cidade do Sul de Minas há cerca de 270 quilômetros de Andradas. O crime ocorreu no dia 16 de agosto quando foi publicado em redes sociais um vídeo da dupla segurando um porco com força e, em seguida, pulando com o animal na piscina.