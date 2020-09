Primeiro de setembro – Dia do o Educador Físico

Primeiro de setembro é dia do profissional que promove a saúde e a qualidade de vida da população, o educador físico. A data foi escolhida por ser a mesma em que a profissão foi regulamentada, em 1998, quando foram criados os conselhos federal e estaduais de educação física. Ao professor de educação física cabe trabalhar com as habilidades cognitivas das crianças, o equilíbrio, a disciplina e a concentração