TV Atende – Brasileiros estão mais ansiosos em período de pandemia

A pandemia causada pelo novo coronavírus gerou mudanças na rotina e nos hábitos.A preocupação em evitar o contágio da doença e o enfrentamento da crise econômica podem estar associados com o aumento de uma condição enfrentada por muita gente: a ansiedade.

De acordo com um levantamento feito por empresa de consultoria dentro dos 16 anos desde que o Google começou a acompanhar o número de buscas pelo termo “ansiedade”, o volume de pesquisas relacionadas à esta condição nunca esteve tão alto . Em 2004, na escala que vai de 0 a 100, o interesse dos brasileiros por esse assunto estava no nível 21. Atualmente, o Brasil subiu para o nível 94, atingindo um recorde histórico.

E não pra menos – acredito que a ansiedade esta presente na maioria dos lares. E como lidar com esta situação? Saiba mais na seção TV Atende