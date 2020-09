É Possível – Você sabia que tocar instrumento musical ajuda na saúde mental

A saúde mental se tornou um dos tópicos mais comentados nos últimos tempos. Com o período de isolamento social adotado mundialmente como forma de conter o novo coronavírus muitas pessoas passaram a enfrentar uma série de impactos. E você sabia que a música pode ajudar no relaxamento? Saiba mais no quadro É Possível com a psicóloga Raquel Grillo.