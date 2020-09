Duas pessoas morrem em acidente na MG 455

O dia amanhece triste após o grave acidente registrado na noite desta terça-feira (08/09) na rodovia MG 455, bem próximo a divisa dos estados de MG e SP. O caminhão carregado de batatas que seguia de Vargem Grande do Sul para o Rio de Janeiro bateu em dois veículos.

O motorista de um dos carros ficou preso as ferragens e morreu no local. Gustavo Morais era uma pessoa muito querida na cidade de Santo Antonio do Jardim e cidades da região. A outra vítima foi socorrida em estado grave e transferida para Poços de Caldas. De acordo com informações que recebemos agora pouco Marcelino Santos também não resistiu e faleceu na madrugada. Nossos sentimentos as famílias.