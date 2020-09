Andradas registra mais casos de coronavírus

Minas Gerais tem 238 mil 515 casos confirmados de coronavírus, sendo 5 mil 935 mortes. De acordo com a secretaria estadual de saúde 203 mil 614 pessoas estão recuperadas da doença. No Sul de Minas Pouso Alegre segue lidera o número de casos da doença na região com 2 mil138 confirmados e 40 mortes.E Poços de Caldas tem 928 confirmado com 22 mortes.Vamos ver agora os dados atualizados da Covid-19 em Andradas divulgados pelo setor de vigilância em saúde.