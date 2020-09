Assalto em posto de combustíveis em Andradas

Durante o patrulhamento a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um posto de combustíveis localizado na rua Coronel Oliveira. As vítimas relataram que na madrugada dois indivíduos entraram no estabelecimento, sendo que um deles portava uma arma de fogo tipo pistola. Depois de anunciarem o assalto, roubaram o dinheiro do caixa e em seguida fugiram a pé sentido bairro Sete de Setembro. Segundo o boletim de ocorrências, durante a ação o autor agrediu a vítima de 68 anos com chutes e coronhadas, ocasionando diversas lesões

Durante o rastreamento os militares avistaram dois indivíduos em uma bicicleta na Rua Argemiro Pereira de Oliveira com as mesmas características físicas repassadas pelas vítimas do roubo. Os autores tentaram fugir, mas foram abordados. Com eles a PM localizou o dinheiro roubado. Os envolvidos foram presos.