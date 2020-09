Bombeiros fazem resgate de capivara em Andradas

Nesta quinta-feira (10/09) os bombeiros tiveram um dia agitado. Pela manhã receberam o chamado de que uma capivara que estaria no interior de uma academia em Andradas. O animal entrou na sala de ginástica do estabelecimento localizado nas proximidades da praça dos Expedicionários. Com uso de cordas e equipamentos específicos de salvamento, conseguiram encurralar o animal e capturá-lo. A capivara foi solta em seu habitat, longe da aglomeração urbana e sem danos.

Outra ocorrência aconteceu em Poços de Caldas. Os bombeiros realizaram a captura de um teiú, uma espécie de lagarto. O animal estava no interior de uma residência em Poços de Caldas, no bairro Jardim Planalto. O réptil foi encontrado escondido em meio a um amontoado de roupas. Foi necessário utilizar equipamentos específicos de captura para realizar o salvamento do animal, que foi solto em seu habitat, longe da cidade.

Vídeos e informações: Bombeiros Poços de Caldas