Dia do médico veterinário Vamos conhecer um pouco da rotina destes profissionais

O dia 09 de setembro é destinado as pessoas que tem tanto amor pelos bichos que fazem disto a sua profissão . Nesta data é comemorado no Brasil o dia do médico veterinário . Ele foi instituído em 1933 pelo então presidente Getúlio Vargas . Ele assinou o decreto lei n: 23.133, que regulariza a profissão e ensino da atividade no país.