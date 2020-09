Instituição social Crescer recebe hortaliças plantadas por detentos do presídios de Andradas

O presídio de Andradas desenvolve um trabalho bem interessante com a inserção do detentos em trabalhos manuais, entre elas a plantação de hortaliças. Parte da produção foi doada para um projeto social e distribuída para famílias carentes do município