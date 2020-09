Idoso de 71 anos se recupera da Covid-19

ESPERANÇA – Nesta segunda feira (14/09) um idoso de 71 anos se recuperou da Covid 19 e teve alta. Pedro Ozório Malaquias estava internado na Unidade Intensiva em Poços de Caldas com comorbidades que agravaram os sintomas da doença.

Após vários dias de luta, voltou para casa e foi recebido com festa pelos moradores de Ibitiura de Minas e equipe da Estratégia Saúde da Família João Cândido Neto, que prestou o primeiro atendimento. A família do idoso agradeceu o carinho e atenção do serviço de saúde, que acolheu o paciente e deu todo suporte a todos.

Fotos: Luciano Reis