Incêndio controlado na serra do caracol. Área queimada é de cerca de 57 hectares

O incêndio na Serra do Caracol teve início na tarde de domingo. A 1ª Cia Ind BM do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais iniciou as atividades de combate nesta segunda-feira (14/09), por volta das 05h30, juntamente com 30 servidores da Prefeitura Municipal de Andradas. Também foram disponibilizados quatro caminhões-pipa, que apoiaram as ações nas áreas mais planas.

O terreno era muito íngreme e com muitas pedras, o que dificultou o trabalho. A aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais esteve na ocorrência realizando um levantamento da área atingida e também lançando água. A estratégia traçada era de proteger a área próxima das propriedades rurais e das áreas de plantio de café.

Durante as atividades, um guarda municipal se acidentou e fraturou a perna direita, decorrente de uma queda de motocicleta. O agente estava deslocando com sua moto de uma área para outra, quando caiu e se feriu. Os bombeiros militares socorreram o agente e o encaminharam até o Hospital Santa Casa de Andradas, onde ficou aos cuidados médicos.

O incêndio foi controlado após horas de empenho das equipes, consumindo cerca de 566.906 metros quadrados (aprox 57 hectares).

Informações e Foto: Corpo de Bombeiros