Incêndio próximo ao Pico do Gavião

O Corpo de Bombeiro recebeu uma informação de que um incêndio estaria acontecendo há alguns quilômetros da Serra do Caracol, próximo ao Pico do Gavião.

Os bombeiros deslocaram até o local por volta das 16h00, após atuação na Serra do Caracol. No local, foi verificada uma grande linha de fogo que estava em uma área de mata densa, sem possibilidade de adentramento por equipes em terra.

De acordo com informação do Corpo de Bombeiros, os profissionais vão retornar nessa terça-feira (15/09) para monitorar a área e delinear ações para combate efetivo. Estima-se que a linha de fogo era de 2 quilômetros, atingindo uma área de cerca de 50 hectares.

Informações e Fotos : Corpo de Bombeiros