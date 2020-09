Busca por alimentação saudável cresce durante a pandemia do coronavirus

Que as pessoas querem se manter bem longe do coronavírus todo mundo já sabe. Ele é um vírus novo, ainda sem tratamento adequado e sem uma vacina. Além dos protocolos de saúde exigidos pelo ministério da saúde é indicado também que mantenha a saúde do corpo em dia. Para isso uma grande aliada é alimentação saudável como o consumo de frutas, verduras e legumes.