Andradas registra mais 9 casos de coronavírus

Os casos de coronavirus ainda estão em crescimento.De acordo com dados da secretaria estadual de saúde Minas Gerais tem 258 mil 595 casos confirmados de coronavírus, sendo 6.419 mortes. 224 mil 306 pessoas já estão recuperadas da doença.No Sul de Minas são 23 mil 230 casos confirmados da covid-19, com 597 mortes. Vamos ver agora os dados atualizados do coronavirus em Andradas divulgados durante o boletim diário da prefeitura.