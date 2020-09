Filme exibido pelo CVV reforça as ações preventivas ao setembro amarelo

O Movimento Setembro Amarelo que reforça ações de prevenção ao suicídio, se faz presente de várias formas , permitindo refletir sobre o valor da vida com as suas histórias de desafios e superações. O CVV convida a todos , para uma importante reflexão sobre o valor da vida através do CINE SER CVV . Nesta quinta-feira dia 17 , à partir das 20:00 horas acontecerá a apresentação do Filme ” Revés de um Parto” , as pessoas interessadas nesta causa podem acessar a página do CVV OFICIAL no Youtube