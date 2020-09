Dois helicópteros auxiliam o combate ao fogo em Andradas

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas atualizou as informações sobre o incêndio em Andradas. De acordo com o Tenente Reginaldo foi montado o Posto de Comando na Guarita de acesso ao Pico do Gavião, tendo em vista que possui estrutura física com telefone e internet, facilitando assim o planejamento, controle e lançamento dos recursos em campo.

Hoje os trabalhos envolvem 20 pessoas empregadas diretamente no Combate ao incêndio, divididos em três frentes: 11 bombeiros militares, sendo 08 da 1ª Cia Ind BM de Poços de Caldas e 03 do Pelotão de Combate a Incêndio de BH, além de voluntários. Dois helicópteros fazem o combate direto com aplicação de água nos locais mais críticos.

Nas próximas horas, tem previsão de chegada de mais voluntários, tanto de Andradas, quanto da região de São João da Boa Vista e Águas da Prata, para apoiar os trabalhos.

Ainda segundo Tenente Reginaldo existe ainda a possibilidade, de hoje a tarde ou amanhã, da vinda de mais duas aeronaves, modelo Air Tractor, de asas fixas para apoiar nos trabalhos de combate às chamas com aplicação de água.