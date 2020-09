Lixo de pacientes com coronavírus em isolamento domiciliar precisa de cuidado redobrado

Um serviço essencial para a população é a coleta de lixo. Os colaboradores da limpeza urbana, tanto da coleta orgânica quanto da coleta seletiva estão tendo que redobrar os cuidados neste período de pandemia do corona vírus. Eles estão seguindo todas as orientações preventivas e de higiene para garantir a sua própria segurança, dos seus familiares e da comunidade. A população tem um papel essencial para auxiliar os colaboradores da prefeitura nestes cuidados, fazendo de maneira correta o descarte do seu lixo, principalmente se tiver algum caso suspeito ou confirmado na residência.