Ministério da Educação divulga o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

O Ministério da Educação divulgou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – o principal indicador da qualidade do ensino no país. Os números se referem ao ano passado, ou seja, antes da pandemia ter afastado os alunos da escola.Em minas o que chamou a atenção foram a redução da evasão escolar e a melhora, mesmo que tímida, do desempenho dos alunos no ensino fundamental e médio