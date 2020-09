Queimadas comprometem a qualidade do ar e a saúde

Nesta época do ano, aumenta muito a ocorrência de queimadas e incêndios florestais sobretudo por fatores climáticos (ventos e calor) e pelo uso indiscriminado do fogo. Nos últimos dias, tivemos focos de Incêndio na Serra da Paulista, em São João da Boa Vista, e um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual da cidade vizinha de Águas da Prata, que está trazendo enorme preocupação, pois além dos prejuízos sem precedentes à fauna e flora, compromete a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde dos moradores