Barreiras sanitárias serão suspensas neste domingo

Durante o boletim sobre o coronavírus da Prefeitura de Andradas desta sexta-feira a Secretária de Governo Vivian Caldas Magalhães anunciou a suspensão das barreiras sanitárias a partir deste domingo. De acordo com ela as avaliações dos dados epidemiológicos dos últimos meses, aliados com um levantamento feito recentemente, possibilitaram essa flexibilização.

As informações são de que no período de 01 a 17 de setembro a estimativa é de que 46 mil veículos passaram pelas barreiras, uma média de 2.700 por dia. Desse total, 80% são veículos de Andradas. Segundo os dados da medição de temperatura, somente 17 pessoas tiveram alteração.