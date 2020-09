Incêndio na Serra do Caracol foi controlado

Neste domingo acabou o incêndio que consumia a área da Serra do Caracol e proximidades do Pico do Gavião há praticamente uma semana. O fogo foi extinto após trabalho exaustivo de combate e também devido à ocorrência de chuvas na região.