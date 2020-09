PREFEITO DE ANDRADAS TESTA POSITIVO PARA COVID 19

O prefeito de Andradas Rodrigo Lopes publicou nas redes sociais que recebeu o resultado de exame PCR positivo para Covid 19. De acordo com ele, na semana passada, começou a sentir febre e dor no corpo, por isso está em isolamento domiciliar desde o dia 16 de setembro. As pessoas de seu convívio familiar não apresentaram sintomas.

De acordo com Rodrigo, ele sempre tomou todas as precauções, nunca deixou de usar máscara ao sair de casa e manteve o distanciamento. Nos últimos dias foi acompanhante do avô no hospital. “No domingo (13/09) passei o dia todo como acompanhante de meu avô que se encontrava internado na Santa Casa, pois já havia descartado até então a contaminação por COVID 19 por mais de um exame realizado. Lamentavelmente viemos a perder meu avô, e no dia do seu óbito o teste rápido constatou positivo. Embora aguardando ainda a contra prova, o funeral seguiu todas as normas do protocolo”, explicou Rodrigo.

Os familiares que tiveram contato direto com o avô de Rodrigo estão em monitoramento. O prefeito recebeu atendimento do médico Dr. Claudio Vergueiro e segue em tratamento com sintomas leves. “É um momento muito delicado que estamos vivendo em nossa família, tanto pela perda do meu avô, quanto pelo distanciamento e isolamento nesse momento. Mas renovo minha fé em Deus e sei que tudo vai passar! Se cuidem, por favor!”, finalizou na postagem.