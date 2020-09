Motorista de Uber de E.S. do Pinhal é vitima de roubo em Andradas

Na tarde desta quarta-feira (23/09) uma mulher de 39 anos, motorista de uber em Espírito Santo do Pinhal, recebeu uma solicitação de corrida até Andradas. De acordo com o boletim de ocorrências, ao chegar na cidade, o autor indicou o caminho para o qual ela deveria seguir, ou seja, o bairro Pinheirinho. Ele alegou estar armado e anunciou o assalto, determinando que a motorista entregasse o aparelho celular e sua carteira de uso pessoal, contendo documentos e a quantia de R$ 250,00.

Após a abordagem, a vítima saiu do veículo e o autor fugiu com o carro. De posse das informações, a Polícia Militar iniciou rastreamento e encontrou o ladrão no bairro do Horto. Ao verificar a presença da viatura, ele abandonou o veículo e conseguiu fugir por um matagal. O carro foi removido pelo serviço de guincho.

Informações: Polícia Militar