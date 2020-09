Um dia doce e colorido – 23 de setembro – dia do sorvete

E agora vamos falar de coisa boa. 23 de setembro é o dia do sorvete. A escolha do dia 23 de setembro marca o início da subida das temperaturas no Brasil, período este em que o consumo de sorvetes passa a ser maior. Na lista das sobremesas mais queridas do mundo, ganhou novos sabores e formatos com o passar do tempo. Tem opções para todos os gostos e fica cada vez mais difícil resistir.