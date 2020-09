ASSALTO É REGISTRADO NA ZONA RURAL DE ANDRADAS

Na madrugada de hoje (25/09) foi registrado um assalto em propriedade localizada no bairro Gabirobal, zona rural de Andradas. De acordo com informações da polícia militar três homens, cada um armado com facão, cortaram a corrente que tranca a porta da cozinha e renderam as vítimas de 48, 64 e 67 anos. Os bandidos fizeram ameaças e exigiram que fosse indicado onde estava o dinheiro da aposentadoria de uma das vítimas. Roubaram ainda uma televisão e uma derriçadeira de café. Com um martelo e um pé de cabra arrombaram a porta da casa sede e pegaram dois sopradores, uma máquina derriçadeira, dois botijões de gás, uma furadeira e duas batedeiras. Após a ação fugiram.

De posse das informações de dois autores reconhecidos pela vítima, a policia fez as buscas. Um deles foi localizado em sua casa e recebeu voz de prisão. O outro, um menor de 17 anos, tentou fugir mas foi apreendido. Ambos foram levados para a delegacia de Polícia Civil.