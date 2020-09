Semana do Turismo é comemorada de modo on-line com palestras e debates sobre o tema

Até o dia 26 de Setembro acontece a Semana do Turismo, com diversas atividades voltadas para a divulgação e discussão do potencial turístico de Andradas. Exposições, palestras e debates estão acontecendo no sistema online