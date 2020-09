Provas praticas para tirar CNH acontecem em Andradas com uma banca de examinadores do município

Difícil alguém que não fica com aquele frio na barriga na hora de fazer o exame da auto escola. Seja na prova teórica ou na prática nervosismo às vezes atrapalha o bom desempenho do aluno. Uma boa notícia é que os andradenses agora vão se sentir em casa, com rosto mais conhecido dos avaliadores