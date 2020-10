Médica Ana Gabriela Clemente fala sobre o tratamento do câncer em período de pandemia

Médica Ana Gabriela Clemente fala sobre o tratamento do câncer em período de pandemia

Um levantamento feito pelo Instituto Oncoguia revelou um dado preocupante: a maioria das pessoas em tratamento contra o câncer no Brasil não sabe o que fazer em relação à oscilação de humor e o aumento do stress por conta do período de pandemia. E além das alterações psicológicas também surgiu a duvida se era seguro continuar o tratamento